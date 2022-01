Dopo il pareggio di ieri sera ottenuto sul campo del Milan, ora in casa Juve le attenzioni sono tutte dirottate sugli ultimi giorni di mercato, in virtù anche della sosta per la Nazionale che, consentirà ai dirigenti della Continassa di pianificare al meglio tutte le trattative messe in piedi in questi giorni.



In queste ore però, potrebbero svilupparsi delle importanti novità sul fronte cessioni. Dalla Spagna infatti sta circolando una notizia di un forte interesse del Barcellona per Alex Sandro e stando a quanto riportato dal quotidiano iberico Marca, il club catalano sarebbe disposto ad avanzare una prima offerta ufficiale. La cifra dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro che, potrebbe soddisfare le richieste del club piemontese, in cerca di introiti da rigirare nell'operazione Vlahovic.