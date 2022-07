La Juventus con il colpo Bremer si è assicurata praticamente mezzo reparto e ora c'è meno urgenza nel cercare un difensore all'altezza come era stato fatto ostinatamente nei giorni precedenti. Una delle alternative era il centrale del Villarreal Pau Torres che, sembra comunque destinato a rimanere in Spagna. Stando a quanto riportato da El Mundo Deportivo infatti, anche il Barcellona avrebbe chiesto informazioni a riguardo e non è da escludere che possa approfondire i contatti nelle prossime ore.