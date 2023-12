Dalla Spagna, il Barcellona ha messo in lista Rugani per la prossima stagione

Tra i rinnovi su cui stanno lavorandoconsiderando che il difensore italiano è in scadenza a giugno e si avvicina quindi la data dell'addio. I contatti ci sono stati, come ha confermato il suo agente, Davide Torchia: "Mi sento con Giuntoli abbastanza di frequente, al di là delle situazioni personali è una cosa che è in programma entrambi siamo ben disposti dobbiamo trovare una quadra che non credo sia insormontabile". Fiducia quindi di arrivare alla fumata bianca. L'obiettivo in casa bianconera è di rinnovare per più anni abbassando però l'ingaggio, che ora è di 3 milioni di euro. Occhio però all'indiscrezione che arriva dalla Spagna.Secondo Mundo Deportivo, quotidiano che si occupa da vicino delle vicende del, i blaugrana sono alla ricerca di un difensore a costo zero per la prossima stagione. Tra i giocatori in lista, oltre a Hermoso, difensore centrale dell'Atletico che interessa anche alla Juve, c'è Rugani, che ha dalla sua il vantaggio di aver giocato per così tanti anni in un grande club. Nessuna vera trattativa al momento ma una voce che comunque potrebbe anche spingere Giuntoli ad accelerare per il rinnovo di contratto. La priorità di Rugani d'altronde, rimane quella di firmare con la Juve.