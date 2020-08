La rivoluzione in casa Barcellona sta coinvolgendo anche diversi mostri sacri che hanno costruito negli anni i successi blaugrana. Uno di questi è Luis Suarez, attaccante accostate anche alla Juventus in sede di mercato. Stando a quanto riporta RAC1, è andato in scena un confronto tra Ronald Koeman e il Pistolero: il neo-tecnico del Barça gli avrebbe comunicato che non fa più parte dei piani del club. Si va verso la risoluzione del suo contratto in scadenza nel 2021. I bianconeri restano interessati alla finestra, consapevoli che sull’uruguaiano c’è anche l’Ajax.