Barcellona e Juventus si sfideranno l’8 dicembre per il primato del girone di Champions League, ma il big match potrebbe giocarsi anche sul mercato. O meglio, più che una sfida i club potrebbero tornare a parlare di affari. Come riporta El Ciringuito, i blaugrana starebbero pensando di cedere Coutinho e Griezmann, che non si sarebbero adattati alla nuova gestione di Ronald Koeman. Dalla Spagna sostengono che la Juventus sarebbe interessata ad entrambi, soprattutto al francese ex Atletico Madrid, anche se la valutazione di entrambi (circa 70-80 milioni di euro) mettono in salita un eventuale trattativa. Che potrebbe essere semplificata con formule fantasiose, come quella del prestito pluriennale con diritto di riscatto.