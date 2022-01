Secondo quanto riporta Fernando Polo, giornalista del Mundo Deportivo, il Barcellona non insisterà per Alvaro Morata. Nonostante la volontà di Xavi, il club blaugrana sembra aver rinunciato all'attaccante della Juventus, sul quale anche Allegri era stato categorico. Non è stato infatti trovato nemmeno l'accordo sul prestito con l'Atletico Madrid, né la Juve ha trovato un sostituto: a queste condizioni, l'affare è impossibile.