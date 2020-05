1









Miralem Pjanic, solo e fortissimamente lui. Il Barcellona non ha dubbi, vuole il centrocampista della Juve come nuovo regista. E, dalla Spagna, il Mundo Deportivo, quotidiano ben informato sulle faccende in casa blaugrana, dedica l’apertura di giornata al bosniaco, che ha già le chiavi del gioco del Barcellona tra le mani. “Polivalente, geometrie e tecnica, solo Bonucci (296) e De Ligt (269) recuperano più palloni di lui (250). Un centrocampista versatile con un forte aspetto offensivo”: tanti elogi per Pjanic, che osserva dalla Continassa, dove da poco è tornato ad allenarsi. Lui un principio di accordo con il Barcellona, secondi i giornali spagnoli, l’ha trovato (8 milioni all’anno per le prossime 4 stagioni). La Juve, dal canto suo, ha le idee chiare: il bosniaco è un giocatore sacrificabile, lo si può vendere per sistemare bilancio e rosa. Possibilmente con uno scambio, con valutazioni alte (intorno ai 60 milioni). Arthur è la carta giusta, che mette i club d’accordo. Per chiudere, manca però il sì del giocatore, non ancora convinto a lasciare il club blaugrana. Il Barcellona, sempre secondo il Mundo Deportivo, potrebbe altrimenti inserire nella trattativa Semedo e Todibo.