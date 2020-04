1









Rodrigo Bentancur è uno dei calciatori che ha fatto meglio con Maurizio Sarri in panchina. Il centrocampista uruguaiano è stato impiegato ovunque a centrocampo: regista, mezzala destra e sinistra e persino trequartista in alcuni spezzoni di partita. Secondo quanto riporta As, il Barcellona lo sarebbe osservando, in cerca di sostituti per Rakitic e Vidal, destinati a lasciare il Nou Camp. I blaugrana sono pronti a fare la spesa in Italia, oltre al centrocampista bianconero piacciono anche Barella dell'Inter e Fabian Ruiz del Napoli.



CLAUSOLA - Bentancur ha rinnovato il suo contratto con la Juve meno di un anno fa e il suo attuale accordo con il club bianconero scade nel 2024. Il Boca ha una clausola del 50% sull'incasso che farà la Juve sulla prossima cessione del calciatore, anche per questo è difficile ipotizzare una partenza del centrocampista sudamericano.