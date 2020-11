1









Juventus e Barcellona sono società amiche che, nel corso degli anni, hanno concluso diverse operazioni di mercato insieme: l'ultima, lo scambio di centrocampisti Pjanic-Arthur. Le operazioni, però, potrebbero non fermarsi qui; secondo quanto riporta il media spagnolo Diario Gol, in caso di elezione a presidente di Laporta, il club catalano sarebbe pronto ad offrire 90 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino di de Ligt. Ad oggi, la Juventus non sarebbe disposta a cedere il campione olandese che è un perno della difesa bianconera del presente e del futuro.