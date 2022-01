Barcellona-Morata non è ancora un capitolo del tutto chiuso. Almeno secondo quanto riporta Sport: secondo il quotidiano catalano, l'affare la pista è ancora percorribile e i blaugrana potrebbero ingaggiarlo senza ostacolare le regole finanziarie imposte dalla Liga. Xavi intanto aspetta un'apertura dalla Juventus, che però per il momento non arriverà.