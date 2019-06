Il Barcellona continua a sperare nel colpo Matthijs de Ligt. Lo riporta El Mundo Deportivo dalla Spagna, che sottolinea come i blaugrana ancora non conoscano la scelta finale del difensore classe '99 e si augurano che non abbia già detto sì alla Juventus per il futuro. I bianconeri sono vicini a De Ligt e possono chiudere l'affare già nei prossimi giorni, ma restano da convincere Mino Raiola per l'ingaggio e l'Ajax per la cessione, con una cifra intorno ai 70 milioni di euro.