La Juventus in questi giorni sta trattando con Memphis Depay, in uscita dal Lione a parametro zero. I dettagli ce li stanno raccontando a turno i media spagnoli. Il Mundo Deportivo nei giorni scorsi ha parlato di una Juve che si sarebbe frapposta tra Depay e il Barcellona offrendo al giocatore 3 milioni d'ingaggio in più rispetto al club catalano. Oggi As rincara la dose, annunciando che addirittura il Barça si sarebbe direttamente ritirato dalla corsa al giocatore olandese: il presidente blaugrana Laporta avrebbe assecondato la cosiddetta dottrina Cruijff, per cui "Chi esita ad accettare il Barcellona non serve".