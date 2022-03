“Il Barcellona in pole per Paulo Dybala”. Lo scrive il Mundo Deportivo, che segue da vicino le vicende del club catalano e che spiega come l'argentino sia diventato il principale obiettivo dato che non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus. Una notizia che trova conferma anche dai media argentini, tra cui TyC Sports, dove si racconta di lui come di un profilo differente da tutti quelli presenti in rosa e per questo molto gradito.