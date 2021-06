Verrebbe da dire che un francese è di troppo, al Barcellona. E allora ne può approfittare la Juventus. Due casi complicati, comunque, quelli di Griezmann e dell'infortunato Dembelé. I loro costi sono alti e i blaugrana vorrebbero alleggerirsi con la presenza di almeno una delle due stelle per far rifiatare anche le casse. Griezmann ha un contratto fino al 2024 e non ha intenzione di lasciare se non per un'opportunità di pari livello; Dembelé, infortunato e già lontano dal ritiro della Francia, è invece in scadenza nel 2022. La Juve fiuta l'affare...