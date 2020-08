Tra gli incedibili da cui ripartirà il nuovo corso targato Barcellona, il presidente Bartomeu si è dimenticato di Luiz Suarez. E dalle voci che giungono ora dalla Spagna, più che dimenticanza si può parlare di decisione progettuale. Stando a quanto riporta El Chiringuito, il club blaugrana avrebbe comunicato all’attaccante uruguaiano la scelta di fare a meno di lui. In soldoni, “Se tiene que ir”, deve andarsene. Una notizia che non può che far sognare i tifosi bianconeri, dato che l’ex Liverpool è uno dei nomi circolati in orbita Juventus per l’attacco.