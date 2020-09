Negli ultimi giorni si è vociferata una possibile soluzione di mercato per Douglas Costa oltre a quelle che portano in Inghilterra (Manchester United e Wolverhampton): uno scambio con il Barcellona per Ousmane Dembélé, un’altra operazione in stile Pjanic-Arthur. Ma dalla Spagna giungono sensazione negative in merito a questo scenario di mercato. Come riporta Mundo Deportivo, il club blaugrana non sarebbe interessato all’esterno brasiliano, a causa dei troppi infortuni subiti nel recente passato.