2









Pjanic-Barcellona, ci siamo. Secondo quanto riporta Sport, i blaugrana avrebbero intenzione di chiudere al più presto l'affare con i bianconeri, prima di dare l'assalto all'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Da Torno è arrivato l'ok per l'operazione che a questo punto potrebbe non prevedere nessuna contropartita tecnica perché l'unica che interessa ai bianconeri è Arthur che continua a chiudere all'ipotesi di lasciare i catalani.



CAMBIO STRATEGIA - Ecco perché, in caso di addio di Pjanic, solo per un'offerta cash, la Juve virerebbe sul pallino di Maurizio Sarri Jorginho. Secondo Sport, inoltre, Pjanic avrebbe già parlato con Quique Setién. C'è già un accordo di massima per un contratto quadriennale: il Barcellona accelera, nei prossimi giorni vuole chiudere la trattativa.