Il Manchester United torna su Ivan Rakitic. Il croato, che pure ha espresso la propria volontà di restare al Barcellona in estate, resta sulla possibile lista dei partenti in casa blaugrana e i Red Devils sono pronti ad approfittarne, al pari di Inter e Juventus. Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, il Barcellona chiede però almeno 45 milioni di euro per il cartellino di Rakitic. Una cifra che, almeno il club bianconero, non sembra disposto a spendere.