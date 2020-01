Affare complesso, ma la parola fine non è ancora stata scritta. Ivan Rakitic alla Juventus è un tormentone infinito, di quelli che sembrano passati e poi ritornano, ma in questi ultimi giorni di mercato è un'opzione aperta. Operazione complicatissima, si diceva, anche e soprattutto per i tempi tecnici da oggi alla chiusura del mercato italiano, fissata per le 20 di venerdì 31. Ma Sport, quotidiano vicinissimo alle vicende del Barcellona, insiste: il Barcellona Sport non ha rinunciato all'idea di cedere il centrocampista croato già in questa finestra di mercato. E la Juve è ancora in testa.



L'OPERAZIONE - Lo scambio con Bernardeschi è saltato ormai da qualche giorno - a causa della mancante intesa sul conguaglio economico richiesto dalla Juve, pari a 20 milioni di euro - ma il Barcellona preme. Il classe '88 è fuori dal progetto anche con Setien e, anche se preferirebbe attendere l'estate per valutare al meglio il proprio futuro, valuta diverse opzioni, perché i catalani vogliono evitare il rischio di trattare a giugno in una posizione di debolezza. Secondo Sport il nome di Emre Can (già vicino al Borussia Dortmund) sarebbe quello giusto.