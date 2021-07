Il Barcellona è sempre più intenzionato a cederedopo una sola stagione. Stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate dal quotidiano Sport, l'ottimo rapporto tra il calciatore bosniaco e l'allenatore della Juventus Max Allegri potrebbe favorire un suo ritorno in bianconero: il Barça sarebbe pronto a concedere una buonuscita al centrocampista bosniaco classe 1990, che potrebbe tornare a Torino a prescindere dall'operazione in corso per portare alla Vecchia Signora un altro centrocampista comePjanicnon ha mai nascosto il suo desiderio di vestire di nuovo la maglia della Juventus.