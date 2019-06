Il Barcellona si tira fuori definitivamente dalla trattativa per Matthijs de Ligt. A riferirlo è il quotidiano spagnolo Marca: l’operazione sarebbe costata ai blaugrana più di 200 milioni di euro: 75 per il calciatore, più 12 netti a stagione al calciatore, ossia 120 milioni per il club. L'agente del difensore Mino Raiola, inoltre, pretende il 20% del costo del cartellino come commissione. Il presidente Josep Maria Bartomeu ha deciso così di gettare la spugna: la corsa a De Ligt è guidata ora dalla Juventus, che ha superato in volata il Paris Saint-Germain. Non è ancora finita, ma i bianconeri sono in vantaggio.