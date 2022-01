Il Barcellona cerca da tempo di piazzare Ousmane Dembelé, prima della scadenza del suo contratto e a causa dell'ormai nota rottura in sede di trattativa per il rinnovo, mentre il Psg ragiona sulla possibilità di cedere Mauro Icardi. Secondo RAC1, i due club pensano a uno scambio che possa giovare a tutti, liberando il club blaugrana da una situazione scomoda e riportando il bomber argentino in Catalogna, dove è cresciuto calcisticamente.