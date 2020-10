Nonostante la ferrea opposizione della Uefa, l’idea di creare una Superlega con i migliori club al mondo avanza sottotraccia. Come riporta Mundo Deportivo, le grandi società starebbe parlando con la FIFA e un gruppo di investimento, tra cui la banca JP Morgan, per finanziare il progetto nella stagione 2022-23. L’idea -si legge – è quella di istituire un torneo programmato in 34 partite e uno spareggio in pieno stile Eurolega di basket. Inoltre, la maggior parte dei partecipanti avranno un posto fisso nella competizione mentre altri si contenderanno il posto a ruota.