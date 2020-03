Gonzalo Higuain potrebbe lasciare definitivamente la Juventus in estate. Lo scrivono in Spagna, in particolare Marca, che spiega come il Pipita sia entrato nel mirino dell'Athletic Bilbao che a un anno dalla scadenza dell'accordo con la Juve risulta fortemente interessato. La Juve deve ancora ridiscutere il suo futuro e lo farà da aprile in poi, con un rinnovo di un anno (2022) in ballo. Ma in Spagna sono sicuri: la suggestione Higuain è sostenuta anche dalle origini basche in famiglia dalla parte del padre, qualcosa che piace molto al club.