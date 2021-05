Tempo scaduto. Eden Hazard è stato condannato dai tifosi del Real Madrid dopo aver festeggiato con alcuni ex compagni del Chelsea il passaggio degli inglesi in finale di Champions League. 115 milioni di euro nell’estate del 2019, per un giocatore quasi sempre infortunato e spesso sovrappeso. La pazienza è arrivata al limite e così, come riporta il quotidiano spagnolo As, l’esterno belga può essere ceduto in estate. Hazard – si legge – può diventare un’opzione per la Juventus, che gode di ottimi rapporti con il presidente dei Blancos Florentino Perez.