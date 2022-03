La Juventus perderà Paulo Dybala in estate. Chiaramente la società torinese è alla ricerca di un sostituto della Joya. Stando alle indiscrezioni riportate da Todofichajes.com la Juventus avrebbe individuato come compagno ideale per l'attacco di Dusan Vlahovic il giocatore del Barcellona Memphis Depay. I blaugrana non opporrebbero resistenza per lasciar partire il giocatore olandese.