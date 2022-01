Bomba di mercato dalla Spagna. L'edizione odierna di AS ha infatti svelato un'indiscrezione che confermerebbe la tesi di un prossimo trasferimento di Erling Haaland al Real Madrid, che non ha mai nascosto di avere il giovane attaccante norvegese del Borussia Dortmund come principale obiettivo per il 2022. Fermato a Marbella da alcuni tifosi che lo hanno riconosciuto per strada, il talentuoso classe 2000 avrebbe risposto alle domande sul suo futuro dichiarando: "Il prossimo anno giocherò qui, in Spagna".