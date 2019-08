"E' guerra!", titola così l'edizione odierna di Sport dalla Spagna sulla questione Neymar in casa Paris Saint-Germain. Il gioiello brasiliano avrebbe negato un possibile incontro con il club francese in Cina e insiste con la propria volontà di trasferirsi nuovamente al Barcellona. Il PSG, dal canto suo, ha perso la pazienza e, sempre secondo Sport, prenderà una decisione entro la prossima settimana. E la Juventus, accostata a Neymar dalla Spagna, resta alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.