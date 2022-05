Nella lista degli acquisti redatta dalla dirigenza della Juventus, per il centrocampo, compare anche la stella olandese del Barcellona, Frenkie De Jong. Secondo quanto riporta As, però, su di lui sarebbe forte l'interesse del Manchester City e, in particolare, di Pep Guardiola che vedrebbe nel giocatore il profilo giusto per far fare un upgrade al suo centrocampo.