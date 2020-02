Il 'bombazo' è servito: il City di Guardiola è fuori dalle prossime due edizioni della Champions League per i noti problemi con il Fair Play Finanziario. La notizia è arrivata chiaramente anche in Italia, e soprattutto ai tifosi della Juventus (leggi qui le reazioni) , che già immaginano un avvicendamento tra Sarri e il tecnico catalano. Ebbene: ipotesi ancora fantasiose, animate però dall'ultimo articolo apparso sul sito ufficiale di AS, uno dei giornali più importanti tra quelli spagnoli: "La posizione di Sarri è meno solida - si legge - (...) e la scelta è sempre stata con l'intenzione di implementare un metodo simile a quello che utilizza Guardiola, con l'idea che in qualsiasi momento sia il tecnico spagnolo a prendere le redini della Juventus".