Cristina Cubero, giornalista del Mundo Deportivo, ha parlato così a QSVS: "Per due anni continuerà al Manchester City così come ha detto, è vero che ha rifiutato - momentaneamente - la Juve per rimanere al City, perché la sua immagine con quel club è anche una questione personale e non solo sportiva, visto che comandano dei suoi amici. Non vuole andare alla Juve perché è un uomo di parola, perché vuole rispettare il contratto col City, ma sogna di vincere tutti e quattro i grandi campionati. La Juve è la squadra dove andrà sicuramente Guardiola, lui vuole lanciare il suo modello di calcio in ogni campionato importante e gli manca solo l'Italia. Arriva ora? No, dico no al 100%. Non è attaccato ai soldi e non ha bisogno di riconoscimenti, vuole viversi questo periodo in Premier e poi provare altro. Tra l'altro la sua famiglia ama l'Italia e spinge in tal senso".