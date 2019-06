Lo riportano in Spagna, e precisamente da Don Balon: anche la Juve sarebbe in corsa per Antoine Griezmann. L'attaccante francese, che ha già ufficializzato il suo addio all'Atletico Madrid, non è ancora legato al Barcellona, che salvo sorprese dovrebbe comunque essere la sua prossima squadra: i bianconeri potrebbero cedere Dybala e lanciarsi così sull'ex numero sette rojiblanco. Per il portale iberico, a fare la differenza ci sarebbe soprattutto il gradimento di Cristiano Ronaldo, che avrebbe sempre speso parole di apprezzamento per il calciatore francese, protagonista della vittoria della Francia nell'ultimo campionato del mondo. Staremo a vedere.