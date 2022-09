In queste ore starebbe circolando una notizia dalla Spagna che potrebbe portare a nuovi scenari di mercato nella finestra di gennaio. Stando a quanto riportato dal portale Fichajes.net infatti, il centrocampista del Bayern Ryan Gravenberch non si starebbe soddisfando le esigenze dei bavaresi e non è da escludere che possa pensare di lasciare la Germania già nella prossima sessione. La Juve, dal canto suo osserva la situazione, dopo i tentativi fatti in estate.