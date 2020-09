Nelle scorse settimane aveva destato clamore quella foto di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo in vacanza (vedi gallery qua sotto) corredata da un entusiasta "Yesss". Poi però la dolce metà di CR7 ha spostato i riflettori sulla propria partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, con tanto di gaffe sul vestito. Ma negli ultimi giorni in Spagna si torna a parlare di quel post sibillino: i media iberici infatti parlano di matrimonio in vista.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - Dopo quella foto e quel 'Yes' di fine agosto, si sono rincorse le ipotesi: c'era chi parlava di matrimonio e chi di un bambino in arrivo. Fermo restando che una cosa non esclude necessariamente l'altra (nel caso, doppio yes!) in Spagna e Portogallo testate come Marca (citando anche le indiscrezioni di un giornalista portoghese) danno risalto allo scenario matrimoniale. Ronaldo avrebbe chiesto la mano di Georgina il mese scorso durante la vacanza della coppia sullo yacht nel Mediterraneo. Per la precisione, durante una festa organizzata da lei, alla presenza di pochi amici intimi. Non sono filtrati però dettagli sulla data del matrimonio.