Stando a quanto riporta Don Balon, non c’è solo la Juventus sulle tracce di Gayà. In Liga il terzino del Valencia è ambito da Real Madrid e Atletico Madrid, mentre in Inghilterra dal Manchester City. Il club spagnolo, dal canto suo, valuta il giocatore non meno di 20 milioni di euro, base d’asta da cui ascolterà eventuali offerte. Da tempo la Juve cerca un sostituto di Alex Sandro e ha messo nel mirino anche Gayà, oltre alle piste che portano a Emerson Palmieri del Chelsea e Robin Gosens dell’Atalanta.