Un colpo dalla Spagna per rinforzare il centrocampo, dopo l'acquisto di Paul Pogba. Nel Paese iberico ne sono convinti, la Juve è forte su Carlos Soler. Lo riporta AS, secondo cui il 25enne non rientra nei piani di Rino Gattuso al Valencia e pertanto vuole cambiare aria. Su di lui ci sono anche Barcellona e Atletico Madrid, ma i bianconeri sembrano ben inseriti nella corsa.