Potrebbe esserci una nuova panchina, nell'orizzonte di Antonio Conte, oggi fermo dopo l'ultima vittoriosa esperienza all'Inter. Secondo quanto riporta il portale spagnolo todofichajes.com, per il tecnico salentino un ritorno in bianconero, ma in Premier League, questa volta. Conte, infatti, sarebbe in cima alla lista dei desideri della nuova proprietà del Newcastle.