Stando al portale specializzato Todofichajes.com, che poco fa ha lanciato anche la notizia di un imminente accordo tra la, l'sarebbe sulle tracce di Federico, in scadenza nel 2025 con i bianconeri che, per ora, hanno messo in stand by le trattative per il rinnovo di contratto in attesa di capire che cosa succederà con Massimiliano Allegri. Alla Continassa, tra l'altro, si sta ancora pensando ad Alvaro, motivo per cui i Colchoneros potrebbero proporre uno scambio tra i due attaccanti.