Il mercato in Premier League è ormai chiuso per gli affari in entrata, ma Christian Eriksen resta un possibile affare in uscita per il Tottenham, che ha rinforzato e non poco il centrocampo. Con il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2020, gli Spurs potrebbero cederlo in estate, con il talento danese che spinge per il trasferimento all'Atletico o al Real Madrid. La Juventus, dal canto suo, aspetta e proverà a inserirsi in caso di affare a parametro zero per la prossima estate. Lo riporta Fichajes.net dalla Spagna.