Christian Eriksen non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Tottenham. Secondo quanto riportato da As in Spagna, infatti, il talentuoso centrocampista avrebbe ormai deciso di lasciare gli Spurs a fine stagione e vuole farlo a parametro zero. Eriksen, dunque, resta nel mirino della Juventus, che sogna il grande colpo a parametro zero, ma anche di Manchester United e Real Madrid, che potrebbero affondare il colpo già nel prossimo mercato di gennaio.