Secondo quanto titolato da Marca a tutta pagina il centrocampista in scadenza a fine anno con il Tottenham, Christian Eriksen ha già detto al Real Madrid che vuole approdare il prima possibile alla corte di Zinedine Zidane. Inter e Juventus ci hanno pensato per acquistarlo a parametro zero a fine anno, ma le Merengues sono fortemente in vantaggio.