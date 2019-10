Come raccontato da AS, Christian Eriksen, centrocampista classe 1992, è ormai indubbiamente il re del mercato. Sì, anche se non è ancora iniziato. Tant'è: il danese, in scadenza di contratto con gli Spurs a giugno, starebbe valutando tutte le opzioni che sono arrivate al proprio tavolo. Stando ad AS, ci sono quattro top club europei sulle sue tracce: si parte dal Real Madrid e si arriva alla Juventus. Nel mezzo? Bayern Monaco e Manchester United. Per ora, blancos favoriti: già a gennaio Perez potrebbe provare il primo affondo. Le altre, Juve assolutamente compresa, sperano di convincere il calciatore per la prossima estate.