Aaron Ramsey è uno dei calciatori in uscita dalla Juventus. Il gallese, in questo momento, è impegnato ad Euro 2020. Al termine della competizione, tornerà a Torino ma solo per fare le valigie e svuotare il suo armadietto alla Continassa. Secondo quanto riporta todofichajes.com, Ramsey vuole tornare in Premier League e ci sarebbero 3 club pronti ad acquistarlo: ​Crystal Palace, West Ham e Arsenal. Una volta trovato l'accordo, la Juventus lo lascerà partire per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.