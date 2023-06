Florentino, come riportato da Cadena SER, sta valutando alternative aper il Real Madrid. Tra queste, non rientra Erling, il più ambito insieme al francese, ma impossibile da strappare al Manchester City. Tuttavia, c'è interesse per Harry Kane, che gode del favore del tecnico Ancelotti. Le richieste del Tottenham, tuttavia, sono considerate eccessive, soprattutto a un anno dalla scadenza del contratto (oltre 100 milioni di euro), e la concorrenza del Bayern Monaco sta abbassando le probabilità di una sua acquisizione. Anche il prezzo della seconda alternativa, Victor, è troppo elevato. Vlahovic sarebbe più accessibile.