Sfumano, una dopo l'altra, le rivali della Juventus alla corsa - che ormai sembra essere all'arrivo -, per Paul Pogba. Secondo quanto riferisce Marca, infatti, il Real Madrid avrebbe direttamente negato un interesse per il centrocampista francese. In quella zona di campo, tutti gli sforzi dei Blancos sono per Tchouameni e, in ogni caso, Pogba non sarebbe visto come un'alternativa.