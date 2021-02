Cristiano Ronaldo non chiude la porta alla Juventus. L'attaccante portoghese è disposto a trattare il rinnovo di contratto con i bianconeri, per prolungare la sua permanenza a Torino. La stampa spagnola ha svelato le cifre rischiate dall'ex Real Madrid per prolungare il contratto con la Juve: Ronaldo vuole mantenere l'ingaggio attuale di 31 milioni di euro netti a stagione, non ha nessuna intenzione di ridursi l'ingaggio in caso di firma su un nuovo contratto.