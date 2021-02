Secondo il portale spagnolo Todofichajes.com la Juventus è seriamente interessata ad Ansu Fati, come attaccante in prospettiva per il dopo Ronaldo. Sul classe 2002 del Barcellona pende una clausola da circa 400 milioni di euro. Cifre improponibili per un acquisto diretto, ma in tempi di crisi a volte servono sacrifici importanti per far respirare le casse... La Juve osserva da lontano.