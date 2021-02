1









Dalla Spagna rimbalza una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante la Juventus. Stando a quanto riporta Don Balon, Andrea Pirlo avrebbe fatto una precisa richiesta per richiesta alla dirigenza della Juventus, ovvero il nome di Raphael Varane del Real Madrid. Stando ai rumors provenienti dalla Spagna, il tecnico avrebbe già contattato il giocatore che apprezzerebbe la meta. Il prezzo resta comunque elevato: il Real Madrid lo valuta non meno di 50 milioni di euro, cifra fuori budget per la Juve.