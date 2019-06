I favori della nuova tassazione, il calciomercato e gli esuberi del Real Madrid: così la Serie A può essere protagonista del mercato in casa blancos. Lo scrive Sport, spiegando come la nuova legge che sta per entrare in vigore renderà il calcio italiano una destinazione economica ideale per i calciatori professionisti, che qui pagheranno il 30% di tasse, con una bella riduzione rispetto al 43% spagnolo. Questo ma non solo, perché ci sono anche diversi motivi tecnici che portano agli intrecci tra Real Madrid e Italia, possibile prossima meta di molti degli esuberi di Zidane, utili per fare cassa in vista di un mercato galattico. Eccone alcuni: James Rodriguez, Dani Ceballos, Mateo Kovacic, Theo Hernandez, Isco Alarcon (avvicinato più volte alla Juve) e Nacho.