Il futuro di Dybala alla Juventus appare sempre più appeso ad un filo. Le prestazioni dell'argentino continuano a non convincere e la richiesta di rinnovo a 15 milioni di euro a stagione appare sempre più fuori luogo. Le trattative tra l'agente del giocatore e il club, in questo momento, sembrano essersi congelate. Secondo il media spagnolo Sport.es, una seria pretendente all'acquisto del cartellino della Joya sarebbe il Paris Saint-Germain. I francesi sarebbero pronti ad approfittare dell'instabilità nei rapporti tra Juve e calciatore per portare l'argentino a Parigi e affiancarlo a Neymar.